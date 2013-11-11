11 ноября 2013, 09:59Город
Движение четырех троллейбусов в СВАО приостановлено из-за обрыва сети
Временно приостановлено движение троллейбусов, следующих по маршрутам № 9, 36, 37, 73, сообщает департамент транспорта Москвы.
Это связано с повреждением контактной сети на Ботанической улице, около дома № 28. В настоящее время по маршрутам троллейбусов пущены дополнительные автобусы.
На месте происшествия работает аварийная бригада.
Сайты по теме
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!