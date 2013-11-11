Движение четырех троллейбусов в СВАО приостановлено из-за обрыва сети

Временно приостановлено движение троллейбусов, следующих по маршрутам № 9, 36, 37, 73, сообщает департамент транспорта Москвы.

Это связано с повреждением контактной сети на Ботанической улице, около дома № 28. В настоящее время по маршрутам троллейбусов пущены дополнительные автобусы.

На месте происшествия работает аварийная бригада.

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