Ограничения на юго-востоке Москвы снимут к утру 10 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

После вечернего часа пик 9 апреля на юго-востоке столицы начнут снимать ограничения движения, введенные из-за временного закрытия участка фиолетовой ветки метро. Полностью работы завершат утром 10 апреля, передает Агентство "Москва" со ссылкой на ЦОДД.

В центре напомнили, что участок Таганско-Краснопресненской линии возобновил работу раньше предполагаемого срока. Чтобы горожанам было удобно, бесплатные маршруты "КМ" продолжат работать до конца дня.

"Ограничения начнут снимать по окончании вечернего часа пик. Так, будут убраны блоки, обособляющие выделенные полосы, возвращена парковка, открыты для движения съезды и дублеры. Закончить работы планируется к утру среды", – пояснили в ЦОДД, уточнив, что к этому времени автомобилисты смогут проехать по прежним схемам.

Пока ограничения еще действуют, водителей просят не ездить на личных автомобилях на юго-восток города. Это поможет им избежать затруднений на Волгоградском и Рязанском проспектах.

Восемь станций закрыли в минувшую субботу. До 14:00 9 апреля поезда не ходили от "Котельников" до "Пролетарской". Это было необходимо для строительства Некрасовской линии подземки.

Из-за закрытия участка метро схема движения на юго-востоке Москвы изменилась, а городской транспорт получил приоритет на выделенных полосах. Ограничения должны были действовать до раннего утра 11 апреля.

Пока пассажиры ездили на автобусах четырех компенсационных маршрутов, а водители выбирали пути объезда, в работах по обновлению инфраструктуры закрытых станций участвовали около 1,4 тысячи сотрудников метрополитена.

В дни перерыва специалисты обновили шпалы, провели техобслуживание путей и контактного рельса. На открытом участке пути заменили 27 тонн щебня. Также сотрудники подземки уложили около двух тысяч метров кабелей и покрасили светофоры.

