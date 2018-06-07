В бесплатных поездах для болельщиков ЧМ-2018 будут продавать алкоголь

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Болельщики ЧМ-2018 смогут выпить вино и пиво в бесплатных поездах. Крепкий алкоголь продавать не планируют, хотя российским законодательством это не запрещено. Об этом сообщает пресс-служба АНО "Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ", передает Агентство "Москва".



Кроме того, в меню вагонов-ресторанов бесплатных поездов включат вегетарианские блюда. Также болельщикам предложат мясные и рыбные блюда, холодные и горячие закуски, солянку щи, блины и другие блюда русской кухни.

В поездах ЧМ-2018 будут продавать некрепкий алкоголь и солянку



Бесплатные поезда будут перевозить болельщиков между российскими городами, где будут проходить матчи ЧМ-2018. Для бесплатного проезда будет введено 728 дополнительных поездов, как двухэтажных, так и одноэтажных.

Чемпионат мира по футболу будет проходить в России с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах.

