Более 14 тысяч рабочих мест появилось в столичной сфере торговли

В сфере торговли Москвы в 2012 году было создано более 14 тысяч новых рабочих мест.

По данным на 1 октября обеспеченность города торговыми площадями составила 784 квадратных метра на 1 тысячу жителей.

Это на 5,9% выше уровня 2011 года. В отрасли общественного питания показатель обеспеченности москвичей посадочными местами на 1 тысячу жителей составил 43,8 посадочных мест, что на 0,7% выше уровня 2011 года.

На 1 октября отраслевая инфраструктура Москвы насчитывает 19,6 тысяч стационарных торговых объектов. Общий объем торговых площадей составил около 9,1 миллиона квадратных метров, из них более 7 тысяч продовольственных магазинов. В том числе 365 крупных, на долю которых приходится 54% от общего объема торговых площадей, сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента торговли и услуг Москвы.

В Москве также насчитывается свыше 10,8 тысяч предприятий общественного питания на 925 тысяч посадочных мест и более 11,5 тысяч предприятий бытового обслуживания на 80,5 тысяч рабочих мест.