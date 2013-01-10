У Москомспорта появился телефон доверия

У департамента физической культуры и спорта города Москвы появился телефон доверия. Сообщается, что новая линия введена с целью скорейшего рассмотрения конфликтных ситуаций.

По новому номеру также можно будет сообщить о выявленных недостатках в работе подведомственных учреждений Москомспорта.

Желающие обратиться с жалобой или оставить сообщение о качестве работы служб департамента физической культуры и спорта города Москвы могут позвонить по телефону доверия 8 (917) 506-96-10 или по номеру оперативно-дежурной службы Москомспорта - 8 (495) 624-99-13.

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