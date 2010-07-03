Facebook запустил свой сервис онлайн-платежей

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Компания Facebook объявила о запуске собственной системы электронных платежей Facebook Pay. Об этом говорится на официальном сайте компании.

"Сегодня мы представляем Facebook Pay, которая позволит людям совершать платежи удобным, безопасным и надежным способом в Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp", – сообщила пресс-служба.

Сервис, как уточняется, будет доступен во всех приложениях, аффилированных с Facebook. Платежную информацию можно будет сохранять прямо в них, чтобы по необходимости ускорить процесс транзакций.

Новая услуга уже работает в Facebook и Instagram на территории США. В компании-производителе заявили, что рассматривают возможность подключения платежной системы в других странах.

Ранее стало известно, что китайский интернет-гигант Tencent Holdings адаптирует свой сервис мобильных платежей WeChat Pay для иностранных пользователей. В результате изменений в системе будут доступны Visa, MasterCard и American Express.