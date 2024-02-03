Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 12:06

Технологии

В OpenAI подтвердили, что ChatGPT не будет использоваться на "Госуслугах"

Фото: 123RF/supatman

Американская компания OpenAI сообщила, что разработанный ею чат-бот ChatGPT недоступен в России. Таким образом представитель компании прокомментировал сообщения о том, что эту нейросеть могут запустить на портале "Госуслуги". Об этом сообщает ТАСС.

В компании OpenAI привели официальный список из почти 190 стран, где доступен ChatGPT, России среди них нет. Представитель компании также напомнил слова депутата Антона Горелкина, который 1 февраля заявил, что продукта американской компании Open AI на "Госуслугах" не появится.

Ранее Минцифры России сообщало, что генеративный искусственный интеллект получит робот "Макс" – ассистент портала госуслуг. Как отметили в Минцифры, в него уже интегрируют российскую языковую модель. Технология будет запущена в тестовом режиме в 2024 году.

Ранее глава Минцфиры Максу Шадаев на панельной сессии на форуме Digital Almaty 2024 заявил, что министерство планирует внедрить ChatGPT на портале "Госуслуги" для консультации пользователей.

Читайте также

технологии
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика