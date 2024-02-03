В OpenAI подтвердили, что ChatGPT не будет использоваться на "Госуслугах"

Фото: 123RF/supatman

Американская компания OpenAI сообщила, что разработанный ею чат-бот ChatGPT недоступен в России. Таким образом представитель компании прокомментировал сообщения о том, что эту нейросеть могут запустить на портале "Госуслуги". Об этом сообщает ТАСС.

В компании OpenAI привели официальный список из почти 190 стран, где доступен ChatGPT, России среди них нет. Представитель компании также напомнил слова депутата Антона Горелкина, который 1 февраля заявил, что продукта американской компании Open AI на "Госуслугах" не появится.

Ранее Минцифры России сообщало, что генеративный искусственный интеллект получит робот "Макс" – ассистент портала госуслуг. Как отметили в Минцифры, в него уже интегрируют российскую языковую модель. Технология будет запущена в тестовом режиме в 2024 году.

Ранее глава Минцфиры Максу Шадаев на панельной сессии на форуме Digital Almaty 2024 заявил, что министерство планирует внедрить ChatGPT на портале "Госуслуги" для консультации пользователей.