Суд не стал арестовывать обвиняемых в нападении на полицейского на "Таганской"

Фото: СК РФ

Суд не стал арестовывать обвиняемых в нападении на сотрудника полиции в московском метро. Об этом сообщила пресс-секретарь Черемушкинского районного суда Ирэна Козаева.

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства об аресте обвиняемых Заура Мурзаева и Тимура Дамалаева", – сказала она, передает Агентство "Москва". При этом другую меру пресечения суд не избрал.

Инцидент произошел 19 декабря в 00:05 на станции метро "Таганская". Старший сержант полиции попытался пресечь противоправные действия, однако злоумышленники оказали физическое сопротивление и несколько раз ударили полицейского в область головы и туловища.

Прибывшие на помощь полицейские задержали двоих нападавших. Ими оказались неработающие граждане 1996 и 1992 года рождения. Еще двое скрылись с места происшествия.

На допросе у следователя задержанные дали признательные показания. В СК отметили, что здоровью сотрудника полиции ничего не угрожает.