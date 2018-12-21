Неизвестные напали на полицейского в столичном метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Четверо неизвестных напали на сотрудника полиции в столичном метро. Двоих злоумышленников удалось задержать, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 19 декабря в 00:05 на станции метро "Таганская". Старший сержант полиции попытался пресечь противоправные действия, однако злоумышленники оказали физическое сопротивление и несколько раз ударили полицейского в область головы и туловища.

Прибывшие на помощь полицейские задержали двоих нападавших. Ими оказались неработающие граждане 1996 и 1992 года рождения. Еще двое скрылись с места происшествия.

Пострадавший сотрудник полиции обратился в медучреждение, где ему диагностировали сотрясение мозга и ушибы. После оказания помощи его отпустили.