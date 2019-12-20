СК попросил арестовать экс-директора по инвестициям банка "Восточный"

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Следствие ходатайствует об аресте экс-директора по инвестициям банка "Восточный" Александра Цакунова. Его подозревают в мошенничестве, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

"В Басманный районный суд Москвы поступило ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Цакунова", – сказала собеседница агентства.

Накануне в Baring Vostok подтвердили задержание бывшего директора по инвестициям банка "Восточный" Цакунова по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей.

Цакунов стал уже седьмым фигурантом уголовного дела. Его допросили в качестве свидетеля. Основным фигурантом является основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви.

Следователи считают, что компания Калви взяла у банка кредит на 2,5 миллиарда рублей. Расплатиться по кредиту Калви решил акциями компании IFTG. Руководству "Восточного" он сказал, что эти бумаги стоят три миллиарда рублей. При этом их реальная цена составляла всего 600 тысяч рублей.

Также по уголовному делу проходят партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Еще один фигурант "дела Baring Vostok" – экс-председатель банка "Восточный" Алексей Кордичев – полностью признал вину и дал показания против других фигурантов дела.

Baring Vostok – один из крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров OZON, "ВкусВилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и других.

