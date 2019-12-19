Baring Vostok подтвердил задержание бывшего директора по инвестициям банка "Восточный"

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В Baring Vostok подтвердили задержание бывшего директора по инвестициям банка "Восточный" Александра Цакунова по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы не сомневаемся в его невиновности. Его задержание ничем не обосновано и является грубым злоупотреблением законом в коммерческих интересах", – отметили в пресс-службе Baring Vostok.



Цакунов стал уже седьмым фигурантом уголовного дела. Его допросили в качестве свидетеля. Основным фигурантом является основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви.

Следователи считают, что компания Калви взяла у банка кредит на 2,5 миллиарда рублей. Расплатиться по кредиту Калви решил акциями компании IFTG. Руководству "Восточного" он сказал, что эти бумаги стоят три миллиарда рублей. При этом их реальная цена составляла всего 600 тысяч рублей.

Также по уголовному делу проходят партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Еще один фигурант "дела Baring Vostok" – экс-председатель банка "Восточный" Алексей Кордичев – полностью признал вину и дал показания против других фигурантов дела.

Baring Vostok – один из крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров OZON, "ВкусВилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и других.

