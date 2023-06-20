СК просит продлить домашний арест Блиновской еще на месяц

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следствие обратилось в Пресненский суд Москвы с просьбой продлить срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской до 26 июля в рамках уголовного дела о неуплате 918 миллионов рублей налогов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

Отмечается, что заседание по указанному делу назначено на 12:00 21 июня.

Блиновская была задержана на границе с Белоруссией утром 27 апреля. Поводом для задержания ее сотрудниками полиции стали документы, которые были направлены в подразделение из столичного управления Федеральной налоговой службы. Также следователи отмечали, что Блиновская применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные доходы.

Ей предъявили обвинения в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств. Блогер признала вину и раскаялась в содеянном.

Позже супругу Блиновской также предъявили обвинение по статьям "Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов" и "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Пресненский суд Москвы избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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