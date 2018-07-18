Суд снял ограничение по срокам ознакомления с делом для экс-директора "Гоголь-центра"

18 июля, 19:46
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Мосгорсуд отменил ограничение в сроках ознакомления с материалами основного уголовного дела "Седьмой студии" для бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, сообщает Агентство "Москва".
Ранее Басманный суд пересмотрел аналогичное решение для художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова. Его обязали прочитать материалы до 1 сентября.
Кроме Серебренникова и Малобродского по делу проходят директор РАМТ Софья Апфельбаум и экс-гендиректор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин. Все они находятся под домашним арестом, за исключением Малобродского, которого оставили под подпиской о невыезде. Арест Серебренникова продлится до 22 августа, Апфельбаум – до 19 сентября.
В отдельное производство выделили материалы в отношении бывшего главбуха АНО "Седьмая студия" Нины Масляевой и продюсера Екатерины Вороновой. Согласно информации следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект "Платформа" для развития и популяризации современного искусства. Минкультуры России выделило на него более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. Для реализации проекта Серебренников создал "Седьмую студию".
По указаниям Серебренникова и Итина, Малобродский, Воронова и Масляева завышали сведения о числе и стоимости проводимых мероприятий. Эти данные они передавали в Минкультуры России для отчетов. Так были похищены бюджетные средства. Минкультуры России заявило иск о возмещении ущерба ко всем обвиняемым на 133 миллиона рублей.
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