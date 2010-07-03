СК завершил следствие по делу экс-министра финансов Подмосковья

Фото: СК РФ

Следственный комитет РФ завершил следственные действия по уголовному делу в отношении экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении 14 миллиардов рублей, сообщает ТАСС.

Кузнецову предъявлено обвинение в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления и растрате. Бывший министр и его защита приступили к ознакомлению с более чем 300 томами уголовного дела.

Ранее СК предъявил обвинение бывшему министру. Кузнецова поместили в СИЗО № 1 ФСИН.

По данным следствия, организованная группа под руководством Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова причинили ущерб бюджету Подмосковья более чем на 14 миллиардов рублей. 3 января Франция экстрадировала Кузнецова в Россию. Свою вину он не признал.