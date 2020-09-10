В ОНК не просили Ефремова признать, что Пашаев его подставил

10 сентября, 19:47
Фото: пресс-служба Пресненского районного суда
Члены Общественной наблюдательной комиссии не предлагали актеру Михаилу Ефремову признать, что адвокат Эльман Пашаев его подставил. Данные слова принадлежат артисту, заявила ТАСС член комиссии ОНК Ева Меркачева.
До этого Пашаев говорил, что члены ОНК предложили Ефремову сказать, что адвокат "подставил его", и тогда у Ефремова "будет хорошая жизнь".
"Мы общались с Ефремовым в присутствии начальника СИЗО и других сотрудников под запись видеорегистратора. Мы вообще ни слова не говорили о том, что адвокат его подставил. Высказывание, что его адвокат подставил на восемь лет, принадлежит самому Михаилу Ефремову", – объяснила Меркачева.
Ранее Пашаев заявил, что его работа с Ефремовым закончилась после оглашения приговора. Адвокат подчеркнул, что решение о продолжении сотрудничества с ним должен принять сам актер.
8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель встречного транспортного средства Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.
Ефремов получил 8 лет колонии общего режима. Помимо того, актера на три года лишили водительских прав. С него также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Захарова.
Так, Пашаев назвал свою стратегию защиты Ефремова правильной. Он объяснил, что признание актером вины на начальной стадии судебного процесса не дало бы ничего в юридическом смысле.
Пашаев рассказал, кто "подставил" Ефремова
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