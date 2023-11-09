Биржу Coinbase оштрафовали на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

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Мировой судья в российской столице обязал ирландскую криптовалютную биржу Coinbase выплатить 1 миллион рублей за отказ локализовать данные россиян в РФ. Об пишет ТАСС.

Решение о штрафе было вынесено в мировом судебном участке № 422. Биржу признали виновной по статье "Невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения данных граждан Российской Федерации".

Ранее по аналогии с Coinbase столичный суд оштрафовал видеосервис Zoom. Его обязали выплатить 15 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян. Летом этого года компанию также оштрафовали на один миллион рублей за первичный отказ сделать это.

Еще одна зарубежная компания – Google – также получала штраф за отказ локализовать персональные данные россиян. Позже выяснилось, что фирму могут повторно привлечь к административной ответственности за аналогичные действия.

Суд РФ оштрафовал Google за неуплату антимонопольного штрафа на 4 млрд рублей