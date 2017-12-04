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Происшествия

4 декабря, 18:30

Обвиняемый в убийстве фазанов в парке Горького предстанет перед судом

суды происшествия животные

Фото: ТАСС/Barcroft Media/Tony Margiocchi

Гагаринский районный суд столицы рассмотрит уголовное дело о жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель и совершенном из хулиганских побуждений.

В прокуратуре утвердили обвинение по делу в отношении 21-летнего ранее судимого местного жителя. Его оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, преступление злоумышленник совершил в сентябре в состоянии алкогольного опьянения. Он проник в вольер с птицами на территории мини-зоопарка в парке Горького, где поймал самца и самку алмазного фазана, двух самцов золотого фазана, двух самцов королевского фазана, двух самцов непальского фазана, двух самцов фазана Свайно, самца и самку охотничьего фазана. Впоследствии он убил всех птиц.

Ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве птиц задержали гражданина Белоруссии с судимостью за незаконное хранение наркотиков в крупном размере. Ущерб от убийства фазанов оценили примерно в 93 тысячи рублей. Администрация парка усилила защиту двери в вольер и заявила о намерении ужесточить патрулирование зоны.

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