Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП в ТиНАО

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Водитель, спровоцировавший смертельное ДТП в ТиНАО, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Правоохранители установили, водитель автомобиля Citroen, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в рейсовый пассажирский автобус в поселении Первомайское. Причиной ДТП стало несоблюдения дистанции.

В результате аварии погиб 46-летний пассажир иномарки. Также пострадала пассажирка автобуса.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Виновнику грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела после аварии с участием автобуса в Твертской области. ДТП произошло 3 марта на автодороге Калязин – Кашин – Горицы – Кушалино. В результате аварии пострадали 11 человек.