Начинает работать социальная сеть для художников, музыкантов и поэтов

На "Винзаводе" 19 июня в 19.00 состоится презентация новой социальной сети для художников, музыкантов. поэтов, архитекторов, кураторов, продюсеров и критиков culture.livejournal.com. Проект является совместной работой Марата Гельмана и LiveJournal.

Как сообщают организаторы презентации, социальная сеть будет принципиально новой, главная цель проекта - упорядочить разрозненную художественную среду и облегчить коммуникацию в ней на всех уровнях: куратора с художником, художника со зрителем. Художники смогут удобно создавать портфолио и в специлальной мультимедийной форме презентовать свои работы, а также ориентироваться в текущих событиях художественного мира.

Позже в проекте появится шаблон для институций – возможность создания собственных страниц для галерей, продюсерских центров и музеев.