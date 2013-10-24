95 тыс. москвичей смогут воспользоваться электронным соцсертификатом

До конца 2013 года 95 тысяч москвичей получат возможность воспользоваться электронным социальным сертификатом, а с нового года - уже 250 тысяч, сообщил журналистам в четверг заместитель руководителя городского департамента социальной защиты Андрей Бесштанько.

Напомним, в Москве с 22 октября ввели электронный социальный сертификат, по которому можно получить 500 рублей.

"В этом году с мая по июль мы провели обкатку нового проекта адресной помощи по электронному социальному сертификату в ЦАО. Всего в нем приняло участие 4 тысячи человек, и опрос 500 нуждающихся показал, что проект нужен и 98% граждан удовлетворены. Поэтому было принято решение ввести его повсеместно",- пояснил чиновник.

По его словам, сейчас эта система работает в 140 магазинах сети "Перекресток", а в следующем году к ним добавится еще 380 точек.

Он также уточнил, что процесс оформления сертификата и рассмотрения сложной жизненной ситуации нуждающегося занимает пять дней.