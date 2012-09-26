Мосгордума одобрила увеличение штрафа за проезд по чужой соцкарте

Депутаты Мосгордумы приняли в первом чтении поправки, увеличивающие штраф за пользование чужой социальной картой в 2,5 раза.

Согласно действующему законодательству, использование для проезда на общественном транспорте чужих льготных карт квалифицируется как безбилетный проезд. Размер административного штрафа за это правонарушение составляет 1 тысячу рублей. Согласно новому законопроекту, размер штрафа будет увеличен до 2,5 тысяч рублей.

Кроме того, предлагается наделить контролеров правом рассматривать дела о соответствующих административных правонарушениях.

По мнению заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, существующие нормативные акты не позволяют бороться с масштабным использованием чужих соцкарт. В этом году контролерами было изъято около 20,5 тысяч льготных карт, которые использовались посторонними лицами. При этом примерно половина всех пассажиров общественного транспорта столицы - льготники, чей проезд оплачивается за счет бюджета города.

"Цель законопроекта - не выписать большое количество штрафов, а сделать так, чтобы людям было невыгодно нарушать закон", - добавил Ликсутов.

Как отметил депутат Степан Орлов, в случае безбилетного проезда ущерб наносится транспортным предприятиям, а в случае использования чужой соцкарты – городскому бюджету. По мнению парламентария, данный закон будет предотвращать нанесение ущерба столичной казне, а также перестанет стимулировать случаи воровства льготных карт.

Депутат Андрей Клычков не поддержал нововведения. По его мнению, прежде надо рассмотреть вопросы социальной поддержки льготников. Клычков привел в пример случай, когда владелец социальной карты является лежачим больным и передает ее человеку, который за ним ухаживает.

Как сообщает пресс-служба Мосгордумы, работа над поправками продлится до 28 сентября.