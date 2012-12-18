Москвич Алексей Дреев выиграл чемпионат Европы по быстрым шахматам

Победителем европейского первенства по быстрым шахматам стал москвич Алексей Дреев. Чемпионат Европы проходил в Варшаве и собрал 775 участников.

Дреев оказался в числе четырех лучших участников турнира, которые набрали по 9,5 баллов. По дополнительным показателям победу отдали гроссмейстеру из Москвы, сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта столицы.

Серебро завоевал француз Максим Вашье-Лаграв, которого Дреев сумел опередить лишь в самом последнем туре. Замкнул пьедестал представитель Латвии Алексей Широв.

Отметим, что Дреев выступает за команду ЦСП "Измайлово" и является трехкратным победителем Всемирных шахматных олимпиад.

Ссылки по теме Департамент физической культуры и спорта города Москвы

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