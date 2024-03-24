Панихида по жертвам теракта в Подмосковье прошла в храме при посольстве РФ в Пекине

Фото: ТАСС/Артем Иванов

Панихида по жертвам трагедии в "Крокус Сити Холле" прошла 24 марта в храме при российском посольстве в Пекине. Об этом пишет РИА Новости.

Панихиду провел настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы иеромонах Иннокентий. Он заявил, что с глубокой скорбью воспринял сведения о теракте в Москве. Иеромонах подчеркнул, что этому деянию нет оправдания.

"Мы с вами, безусловно, еще со вчерашнего дня начали молиться о выздоровлении раненых и об упокоении всех, кто был убит во время теракта. Сегодня, братья и сестры, я предлагаю вознести наши молитвы к Господу об упокоении новопреставленных убиенных рабов его", – сказал он.

Иеромонах Иннокентий напомнил, что 24 марта исполняется ровно 25 лет с того дня, как армия НАТО начала бомбить Югославию. Священнослужитель призвал собравшихся помолиться об упокоении тех людей, которые погибли при тогдашней трагедии.

Успенский храм является единственным действующим православным храмом на территории Пекина. На панихиду пришли проживающие в китайской столице граждане России, Белоруссии, Узбекистана, США.

На здании российского диппредставительства в Пекине в знак траура приспущен государственный флаг. К посольству продолжают несут цветы.

В воскресенье в России начался общенациональный траур по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле". В этот день в стране приспускают государственные флаги, а также отменяются все развлекательные мероприятия. Федеральные телеканалы убрали из эфиров развлекательные передачи и рекламу.

В знак солидарности народом РФ траур также объявлен в Республике Сербской, Никарагуа и Абхазии. Национальные флаги будут приспущены на посольствах Британии и Австралии в Москве.

Трагедия в "Крокус Сити Холле" произошла вечером 22 марта. Террористы проникли в здание концертного зала и начали стрелять по посетителям.

В результате погибли 133 человека. По последним данным МЧС по Подмосковью, пострадали 152 гражданина.

Вечером 23 марта четверых подозреваемых в исполнении теракта доставили в Москву на допрос в Следственный комитет. Их задержали в Брянской области.

Пятнадцатилетний школьник спас более 100 человек из "Крокуса"