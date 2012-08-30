Бизнес готов отказаться от строительства высоток в новой Москве

Бизнес готов застраивать новую Москву малоэтажными и среднеэтажными зданиями, отказавшись от высотного строительства.



Застройщики готовы пойти на такое соглашение при условии, что инженерные коммуникации и социальные объекты будут созданы за счет бюджета, рассказал газете "Известия" представитель Национального объединения строителей Виктор Фадеев.

Городские власти в свою очередь готовы строить за свой счет лишь объекты дорожной и инженерной инфраструктуры.

Зампредседателя комиссии Мосгордумы по экономической политике Алексей Рябинин считает, что в ближайшее время власть не будет строить за свой счет социальные объекты. При этом он подчеркнул, что политика города в отношении инвесторов должна быть гибкой. "В зависимости от ликвидности объектов город должен устанавливать большее или меньшее обременение, а в каких-то случаях приплачивать инвестору в форме субсидий", – сказал он.

Заместитель директора НИиПИ Генплана Москвы Александр Колонтай говорит, что легче контролировать качество работ, когда государство возводит социальные объекты за счет бюджета, но силами частных компаний. Эксперты отмечают, что бюджетов малых городов для строительства социальных объектов не хватит.

Напомним, изменение границ Москвы вступило в силу 1 июля. В состав Москвы вошло 21 муниципальное образование Подмосковья, 19 городских и сельских поселений, входивших ранее в Подольский, Ленинский и Нарофоминский районы Подмосковья. Также к столице присоединилась часть территории Одинцовского и Красногорского районов.