28 мая 2013, 08:37

Безопасность

Военнослужащего тяжело ранили во время учебных стрельб в Подмосковье

В Подмосковье во время проведения учебных стрельб тяжело ранен военнослужащий срочной службы. Следственный комитет начал доследственную проверку. Об этом M24.ru рассказал источник в правоохранительных органах региона.

Сообщение о ЧП в полицию поступило из Можайской горбольницы вечером 27 мая. Медики сообщили, что к ним с обширной рваной огнестрельной раной грудной клетки поступил 28-летний срочник, проходивший службу в военной части №06031. Его прооперировали.

"В ходе проверки установлено, что ранение военнослужащий получил на учебном стрельбище в/ч №52025 в ходе нарушения правил безопасности при проведении учебных стрельб", - сказал собеседник.

проверки военнослужащие операции ранения чп мо

