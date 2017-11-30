Убитый брат лидера КНДР имел при себе антидот от унесшего его жизнь яда

Фото: AP/JoongAng Sunday via JoongAng Ilbo, Shin In-seop

Брат лидера КНДР Ким Чен Ына, которого отравили в аэропорту Куала-Лумпура в феврале этого года, имел при себе антидот от убившего его яда. В рюкзаке у Ким Чен Нама были обнаружены 12 доз атропина.

Как сообщает "Газета.ru" со ссылкой на The Star, эксперт, который проводил исследование найденного вещества, пришел к выводу, что во всех 12 ампулах находился атропин – вещество, которое помогает от нервно-паралитических ядов. В том числе и от вещества VX, следы которого были обнаружены на коже Ким Чен Нама.

Данная информация была оглашена в суде.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. На территории воздушной гавани к нему подошли две девушки, которые нанесли на лицо мужчины нервно-паралитический яд VX. Несмотря на немедленное обращение за медицинской помощью, пострадавший скончался через 20 минут.