Задержан подозреваемый в ложном минировании столичного торгового центра

26 декабря, 19:35
Фото: depositphotos/rugercm
Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в ложном сообщении о бомбе в торговом центре, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
"В полицию поступил звонок от мужчины. По словам заявителя, к нему на улице подошла незнакомка и сообщила, что в одном из торговых центров на севере Москвы заложено взрывное устройство", – рассказали представители ведомства.
После проверки торгового центра выяснилось, что бомбы нет ни в здании, ни на прилегающей территории. Полицейские задержали 30-летнего москвича, подозреваемого в ложном сообщении о минировании, на улице Народного Ополчения. Позже его отпустили под подписку о невыезде.
Предполагается, что мужчина в нетрезвом виде, позвонил в полицию и передал заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
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