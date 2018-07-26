Четыре человека погибли в ДТП с "Газелью" в Краснодарском крае

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В ДТП между легковым автомобилем и маршруткой в Краснодарском крае погибли четверо пассажиров, еще пятерых госпитализировали. Об этом передает ТАСС.

Инцидент произошел на 13-м километре маршрута Крымск – Джигинка. Автомобиль марки BMW столкнулся с маршрутной "Газелью".

"От полученных травм скончались на месте четыре человека, пять пассажиров с травмами различной степени тяжести госпитализированы", – рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

Помимо этого, семеро человек обратились за помощью врачей.