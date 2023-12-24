Число пострадавших при обрушении горки в поселке в Хакасии достигло 10

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Число пострадавших при обрушении горки в поселке Усть-Абакан в Хакасии увеличилось до десяти. Среди пострадавших девять детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское министерство здравоохранения.

В ведомстве сообщили, что всего при обрушении горки пострадали 10 человек: один взрослый и 9 детей. У пятерых пострадавших ушибы, у четырех – переломы.

Сообщается, что сейчас в республиканской клинической больнице находятся двое детей. Один ребенок, доставленный в больницу, был отпущен домой на амбулаторное лечение.

По информации Главного следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии, в субботу, 23 декабря, на площади в поселке Усть-Абакан обрушилась деревянная горка, на которой играли более 10 детей. Они упали с трехметровой высоты.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). По информации следствия, горка не прошла процедуру сертификации и не имела запрещающих эксплуатацию ограждений.