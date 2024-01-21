Пушилин объявил 22 января днем траура по жертвам обстрела рынка в Донецке

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Власти Донецкой Народной Республики объявили 22 января днем траура по жертвам обстрела рынка в Донецке со стороны украинских войск. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Завтра, 22 января, в Донецкой Народной Республике объявляется день траура по жертвам варварского акта агрессии против мирного населения региона со стороны киевского режима", – написал он.

21 января ВСУ нанесли удар по рынку в донецком микрорайоне Текстильщик. Атака произошла в тот момент, когда там было наиболее многолюдно, рассказал Пушилин.

В результате погибли 25 человек. Среди пострадавших есть двое детей, их состояние оценивается как средней тяжести. В Минздраве РФ уточнили, что большинство госпитализированных взрослых находятся в тяжелом состоянии.

Вместе с тем в МИД РФ подчеркнули, что Киев при поддержке США и Запада вновь совершил террористический акт против мирных граждан. Следственный комитет РФ начал расследование инцидента.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что удары по Донецку станут предметом обсуждения на полях Совбеза ООН.

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