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В мире

05:21

СМИ сообщили о неисправности самолета с Хиллари Клинтон на борту

происшествия за рубежом

Фото: Zuma/TASS/I-Images

Самолет с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон на борту, летевший из Нью-Йорка в Вашингтон, оказался неисправен. Лайнер был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Об этом сообщает телеканал CNN.

Согласно поступившим данным, самолет авиакомпании American Airlines вернулся в аэропорт Нью-Йорка в 15:15 (23:15 по московскому времени). Один из сотрудников аэропорта смог заметить неисправность лайнера.

Пилоты рассказали, что самолет начало трясти после нескольких пройденных в пути километров. При этом сотрудник аэропорта увидел дым, после чего обнаружил металлический обломок взлетевшего воздушного судна.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Пассажиры, следовавшие этим рейсом, смогли вылететь в Вашингтон другим самолетом.

Ранее самолет с премьером Болгарии совершил аварийную посадку в Софии. Причиной экстренного приземления стала неисправность навигационной системы.

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