В префектуре ЗАО опровергли информацию о затоплении подъезда дома

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Префектура Западного административного округа Москвы опровергла информацию о затоплении горячей водой подъезда жилого дома из-за прорыва трубы.

В пресс-службе префектуры отметили, что в доме №12 по улице Производственной (ЖК "Лучи") в результате попытки забора горячей воды с трубы приквартирного холла был поврежден шаровой кран.

Это привело к излитию воды, которая затем попала на запасную лестницу. Повреждение устранили в оперативном порядке. Пострадавших нет, подача воды происходит в штатном режиме.

Ранее СМИ сообщили, что из-за прорыва трубы горячей водой был затоплен подъезд жилого дома.