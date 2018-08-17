Вертолет совершил жесткую посадку в Рязанской области

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Вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным МЧС, примерно в 18:30 17 августа поступила информация о жесткой посадке легкомоторного вертолета Robinson близ населенного пункта Милованово Спасского района. В результате инцидента пострадал пилот вертолета. Его госпитализировали.

На место жесткой посадки вертолета МЧС направило 14 спасателей и пять единиц техники, включая один пожарный автомобиль. Сведений о том, кому принадлежал вертолет и какого рода рейс он выполнял, у ведомства пока нет.