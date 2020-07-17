Уголовное дело в отношении актера Ефремова передано в прокуратуру – СМИ

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Уголовное дело о смертельном ДТП в отношении актера Михаила Ефремова передано в прокуратуру, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Дело находится в прокуратуре. После утверждения обвинительного заключения оно будет передано в суд для рассмотрения по существу", – сказал собеседник агентства.

ДТП произошло 8 июня. Актер за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada. Ее водитель получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Прокуратура Москвы выяснила, что артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По решению суда Ефремова отправили под домашний арест на два месяца, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Пашаев уточнил, что потерпевшие заявили иски к артисту на сумму порядка 40 миллионов рублей.

По словам адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского, уголовное дело включает пять томов, к нему приобщены видеоматериалы. В их числе фрагменты, на которых артист просит его отпустить и обещает потом заплатить деньги.