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17:09

Пенсионер из Башкирии забил жену мухобойкой и тушкой гуся

происшествия

17:09

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Фото: depositphotos/lindo12345

Сотрудники СК по Башкирии завершили расследование уголовного дела об убийстве пожилой женщины. Супруг до смерти забил ее самодельной мухобойкой и тушкой гуся, сообщает сайт ведомства.

Семейная драма разыгралась в одном из сел Хайбуллинского района республики в сентябре минувшего года, когда 64-летние супруги вмести пили спиртное.

В какой-то момент мужчина обвинил жену в том, что она пропивает их совместно нажитое имущество и, помимо прочего, не ведет домашнее хозяйство. Это его так разозлило, что он избил супругу сначала руками и ногами, а затем уже упомянутыми предметами. "Женщина легла спать и скончалась во сне", – пояснили в управлении СК.

Сперва овдовевший сельчанин решил, что жена умерла из-за проблем с сердцем. Но экспертиза доказала, что дело в побоях. Теперь мужчину, который уже признал свою вину, ждет суд.

происшествия

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