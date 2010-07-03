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Фото: vk.com/msk_today

Троллейбус перекрыл несколько полос на Варшавском шоссе, передает телеканал Москва 24.

Движение в районе станции метро "Варшавская" сильно затруднено. В чем причина остановки троллейбуса, выясняется.