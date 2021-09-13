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Происшествия

02:12

Три человека находятся в тяжелом состоянии после крушения L-410 в Иркутской области

происшествия регионы

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Три человека остаются в реанимации после крушения самолета L-410 в Иркутской области. Такие данные предоставили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

Там отметили, что всего в стационаре в данный момент находятся 11 человек.

"Трое в тяжелом состоянии в реанимации, у троих состояние легкой степени тяжести, остальные – средней", – рассказали в пресс-службе правительства.

Там добавили, что одна из пациенток была направлена домой, угрозы ее жизни нет.

Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области в воскресенье, 12 сентября. На его борту находилось 16 человек. Позже информацию о происшествии подтвердили в МЧС РФ.

Отмечалось, что борт обнаружили в 4 километрах от взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, он загорелся и упал в реку Ангару в ходе повторной попытки зайти на посадку.

По факту инцидента Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.

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