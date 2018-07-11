На МКАД в районе Бесединского шоссе столкнулись несколько машин

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

На МКАД в районе Бесединского шоссе произошло крупное ДТП с участием большого количества автомобилей, сообщает Агентство "Москва".

По предварительной информации, в аварии пострадали пять человек. Пострадавшего с тяжелыми травмами экстренно доставили в больницу на вертолете. Во время полета авиамедицинская бригада не переставала оказывать ему первую помощь.

Ранее сообщалось, что в результате аварии было перекрыто движение по четырем полосам на внешней стороне МКАД и на одной полосе на внутренней стороне кольцевой дороги.

На данный момент движение на МКАД в районе Бесединского шоссе восстановлено.