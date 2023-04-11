Два человека погибли в результате ДТП с тремя машинами в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием автомобиля ВАЗ, грузовика и еще одной машины произошла на 315-м километре автодороги А-108 Московского большого кольца. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Подмосковью.

Уточняется, что водитель ВАЗ выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовиком, который ударил третью машину.

"В результате происшествия водитель и пассажир ВАЗ погибли, водитель УАЗ получил телесные повреждения, с которыми госпитализирован", – говорится в сообщении.

До этого на Рязанском проспекте, в районе дома 7, легковой автомобиль опрокинулся после наезда на препятствие. В Дептрансе подчеркнули, что специалисты уточняют обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших.

Ранее водитель на Mercedes наехал на малолетнюю девочку в районе Печатники на юго-востоке Москвы. В момент инцидента ребенка не сопровождали взрослые. Девочке потребовалась госпитализация. Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП.

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