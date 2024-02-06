Картину Лагорио украли из здания геологического факультета МГУ в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Картину художника Льва Лагорио "Бурное море" украли из здания геологического факультета МГУ имени Ломоносова на Ленинских горах в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Заявление в полицию написала ведущий инженер геологического факультета МГУ, рассказал собеседник агентства. По словам ведущего инженера, именно она обнаружила пропажу картины, висевшей в одном из кабинетов факультета.

В полиции уточнили, что по факту произошедшего уже проводится проверка. Кроме того, правоохранители осмотрели место случившегося и дополнительно опросили заявительницу.

Ранее на аукционе в Мидделбурге обнаружили утерянную работу художника эпохи позднего Возрождения Галеаццо Кампи, которую в 1959 году украли из музея Civico Ala Ponzone в итальянской Кремоне.

В 2022 году министерство культуры Польши сообщило об обнаружении картины русского художника Василия Кандинского "Без названия". Ее украли из Национального музея в Варшаве в 1984 году.

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