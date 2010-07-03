Экс-директора детского реабилитационного центра задержали в Подмосковье

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Полицейские задержали в Подмосковье бывшего гендиректора детского реабилитационного центра. Она подозревается в присвоении и растрате свыше миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД, злоумышленница получала от клиентов деньги за услуги детям, имеющим нарушения слуха, а затем присваивала их.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Экс-главу Коми Вячеслава Гайзера ранее признали виновным по делу о преступном сообществе и коррупции и приговорили к 11 годам колонии.