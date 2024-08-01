ТАСС: МВД будет добиваться ареста гендиректора "Военторга" Павлова по делу о хищениях

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МВД РФ будет в суде добиваться ареста гендиректора "Военторга" Владимира Павлова по делу о хищениях при исполнении госконтрактов, передает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Руководителя АО "Военторг", а также бенефициара ряда подконтрольных организаций – 41-летнего уроженца Республики Северная Осетия-Алания – задержали 1 августа.

По версии следствия, соучастники приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, после чего продали эту продукцию Минобороны РФ, увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей.

Спустя время суд арестовал имущество фигурантов дела "Военторга" о хищениях в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России.

Позже стало известно, что АО "Военторг" фигурировало в деле арестованного генерала Дмитрия Булгакова о поставках некачественных сухих пайков военнослужащим по завышенной стоимости.

В материалах дела сказано, что эта организация являлась прослойкой между Минобороны РФ и "Грязинским пищевым комбинатом", руководство которого вместе с генералом находится в СИЗО. Так, оборонное ведомство подписало контракт на поставку сухпайков военным, а АО "Военторг" заключило договор с комбинатом.