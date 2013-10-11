Открыто более 5 тысяч вакансий на обслуживание Олимпиады

Зимние Олимпийский игры-2014 будет обслуживать более 5 тысяч человек. Все желающие поработать на Олимпиаде могут выбрать из опубликованных вакансий наиболее подходящую и выслать организаторам свое резюме.

Различным компаниям, которые будут работать в Сочи, требуется на настоящий момент 5602 человека, причем необходимы люди столь разных по характеру занятий, что найти для себя что-нибудь интересное наверняка смогут все желающие.

Так, организации, готовящиеся обеспечивать Олимпиаду, ищут водителей, садовников, администраторов, бухгалтеров, массажистов и маникюрш, медсестер, уборщиков, горничных, поваров, техников и представителей многих других профессий. Ознакомиться со списком и выбрать подходящую вакансию можно на сайте департамента труда и занятости Москвы.