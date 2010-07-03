Москва 24 покажет пресс-конференцию о Всероссийском фестивале "Сыр Пир Мир"

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5 августа в в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная четвертому Всероссийскому фестивалю фермерской продукции "Сыр Пир Мир", который пройдет в Московской области с 9 по 11 августа. Фестиваль пройдет в Истринском районе Подмосковья и соберет более 300 фермеров со всей России.



О программе фестиваля, развитии фермерства и гастрономическом туризме в московском регионе расскажут:

Наталья Галкина, руководитель Комитета по туризму Московской области;

Олег Сирота, фермер-сыровар, блогер;

Сергей Балаев, фермер;

Мария Кандырина, сыровар.

Смотрите трансляцию 5 августа в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.