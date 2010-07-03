Москва 24 расскажет, как в этом году пройдет футбольная акция "Уличный красава"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

3 июля в ТАСС состоится пресс-конференция "Молодежки ОНФ", на которой будет дан старт всероссийской акции "Уличный красава" и объявлено о начале регистрации участников. В декабре 2018 года завершилась первая акция "Уличный красава". В ней приняли участие более 3 тысяч непрофессиональных дворовых команд из разных регионов страны. Финальные игры прошли на олимпийском стадионе "Фишт".

О том, как в этом году пройдет акция, кто примет в ней участие, расскажут:



советский и российский футбольный тренер, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев;

заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ), руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич;

участница команды "Молодежка ОНФ" из Владимирской области, организатор муниципального и регионального этапов акции "Уличный красава" Алена Бойкова;

участник турнира Егор Ефимов.

Смотрите трансляцию 3 июля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.