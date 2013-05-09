Форма поиска по сайту

09 мая 2013, 03:12

Происшествия

В Жуковском потушили пожар в храме Архангела Михаила

В городе Жуковский Московской области в ночь на четверг горел храм Архангела Михаила, построенный в 1993 году. В результате пожара пострадал сторож, который от госпитализации отказался.

Как сообщили ИТАР-ТАСС в ГУ МЧС по региону, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного накануне в 23:30. С огнем боролись 12 пожарных расчетов. Пламя перекинулось на находящуюся поблизости воскресную школу, пострадал чердак. Открытое горение удалось ликвидировать в 00:50, после чего началась проливка конструкций. Площадь возгорания составила 360 квадратных метров.

По предварительной информации, причиной происшествия стало возгорание электропроводки.

пожары чп

