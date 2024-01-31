Блогер Рада Русских предоставила в ЦИК РФ подписи для регистрации на президентских выборах

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Самовыдвиженец, блогер Рада Русских предоставила в Центризбирком РФ (ЦИК) подписи в свою поддержку для регистрации на президентских выборах в России. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что в ЦИК было предоставлено всего 3 коробки с подписями избирателей. При этом другой самовыдвиженец, Владимир Путин, представил в ЦИК 315 тысяч подписей избирателей, которые были помещены в 95 коробок. Как самовыдвиженцу блогеру Русских нужно было собрать не менее 300 тысяч подписей.

28 января подписи в свою поддержку в ЦИК РФ представил лидер "Коммунистов России" Сергей Малинкович, 30-го числа лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин и выдвиженец от Демократической партии России Ирина Свиридова сняли свои кандидатуры с выборов и заявили о поддержке Путина.

31 января свои подписи подал выдвиженец от "Гражданской инициативы" Борис Надеждин. В тот же день блогер-эколог Анатолий Баташев, планировавший идти на выборы в качестве самовыдвиженца, объявил о выходе из президентской гонки.

Тогда же свои подписи сдал и основатель "Российской партии свободы и справедливости" Андрей Богданов, однако почти сразу также решил сняться с выборов. Свое решение он объяснил наличием у него открытого зарубежного банковского счета, который тот не успел закрыть "по понятным причинам".

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Москвичи продолжают участвовать в сборе подписей в поддержку Владимира Путина на выборах