Ушаков: Путин и Трамп обменялись поздравлениями ко Дню Победы

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обменялись "теплыми словами поздравлений" в честь Дня Победы. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Через своих помощников президент России и президент Трамп обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника", – сказал он в комментарии Первому каналу.

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади 9 мая. На мероприятии присутствовали лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана, Кубы, Лаоса, Бразилии, Палестины, Сербии, Буркина-Фасо, КНР, премьер-министры Словакии, Малайзии и многие другие.

В ходе поздравления россиян с 80-летием Победы Путин заявил о преклонении перед поколением, сокрушившим нацизм и завоевавшим свободу для всего человечества. После парада президент РФ и главы иностранных государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

На приеме в честь глав государств, приглашенных на празднование 80-й годовщины Победы, Путин также выразил им благодарность за решение посетить Москву. Он отметил, что страна высоко ценит решение иностранных представителей "разделить с нашим народом радость священного, бесконечно дорогого нам праздника".