Лавров возложил в Вене венок к оскверненному памятнику советским воинам

6 июля, 16:59
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Министр иностранных дел России Сергей Лавров возложил венок к оскверненному памятнику советским воинам – освободителям в Вене. Мемориал за два дня до этого осквернили вандалы.
После завершения министерской встречи по ядерной сделке Ирана, глава внешнеполитического ведомства почтил память воинов, которые освободили Европу от фашизма, сообщает РИА Новости.
Лавров возложил к мемориалу с именами павших воинов венок с лентой в цветах флага РФ и надписью "От министра иностранных дел Российской Федерации".
На постамент три раза с начала 2018 года нападали вандалы. В центре столицы Вены неизвестные облили черной краской фасад памятника.
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