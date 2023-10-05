Байден пообещал ЕС поддержать Киев в долгосрочной перспективе

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Американский президент Джо Байден пообещал главе Евросовета Шарлю Мишелю, что Штаты будут поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Мишеля.

Соответствующий разговор был "на днях", уточнил он по прибытии на встречу глав государств и правительств Европейского политического сообщества (ЕПС) в Гранаде.

Байден подписал принятый конгрессом и сенатом Штатов закон о продлении финансирования американского правительства 1 октября. В нем не были предусмотрены расходы на помощь Украине. Однако он пообещал союзникам США и Киеву, что поддержка со стороны Вашингтона не прекратится.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что ЕС не способен компенсировать украинской стороне ту помощь, которую приостановили США. Брюссель ожидает, что Вашингтон пересмотрит решение.

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